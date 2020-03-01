Тюменское президентское кадетское училище примет первенство Вооруженных Сил по хоккею

| Фото: Тюменское ПКУ | Фото: Тюменское ПКУ

Воспитанники президентских кадетских училищ Оренбурга, Тулы, Севастополя, Оренбурга и других городов России встретятся в Тюмени на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею. Соревнования пройдут с 14 по 20 марта, сообщает Тюменское президентское кадетское училище.

Среди почетных гостей, приглашенных на открытие первенства - заслуженный тренер России Александр Кузьмин, заслуженный работник физической культуры РФ и Тюменской области Михаил Либерман, а также директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Торжественное открытие состоится в ледовом комплексе Тюменского ПКУ 16 марта в 10 часов. Победителей первенства определят 19 марта.