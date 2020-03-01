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ФК "Тюмень"  покинул Семен Фомин

Спорт, 17:03 15 марта 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

По соглашению сторон расторгнут контракт футболистом Семеном Фоминым, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Чемпион Европы среди юношей за год в составе сибирской команды стал ее капитаном. В первенстве страны за "Тюмень" в ФНЛ и ПФЛ игрок, действовавший на позиции опорного полузащитника и защитника, провел 30 матчей.

Автором единственного гола Семен стал в последнем на данный момент домашнем матче "Тюмени" - в октябре Фомин огорчил гостей из "Урала-2".

Добавим, что в нынешнем сезоне из "Тюмени" только Семен Фомин провел все 17 матчей первенства страны без замен.

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# ФК "Тюмень" , футбол

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