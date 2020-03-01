ФК "Тюмень" покинул Семен Фомин
| Фото: ФК "Тюмень"
По соглашению сторон расторгнут контракт футболистом Семеном Фоминым, сообщает пресс-служба тюменской команды.
Чемпион Европы среди юношей за год в составе сибирской команды стал ее капитаном. В первенстве страны за "Тюмень" в ФНЛ и ПФЛ игрок, действовавший на позиции опорного полузащитника и защитника, провел 30 матчей.
Автором единственного гола Семен стал в последнем на данный момент домашнем матче "Тюмени" - в октябре Фомин огорчил гостей из "Урала-2".
Добавим, что в нынешнем сезоне из "Тюмени" только Семен Фомин провел все 17 матчей первенства страны без замен.