ФК "Тюмень" покинул Семен Фомин

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

По соглашению сторон расторгнут контракт футболистом Семеном Фоминым, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Чемпион Европы среди юношей за год в составе сибирской команды стал ее капитаном. В первенстве страны за "Тюмень" в ФНЛ и ПФЛ игрок, действовавший на позиции опорного полузащитника и защитника, провел 30 матчей.

Автором единственного гола Семен стал в последнем на данный момент домашнем матче "Тюмени" - в октябре Фомин огорчил гостей из "Урала-2".

Добавим, что в нынешнем сезоне из "Тюмени" только Семен Фомин провел все 17 матчей первенства страны без замен.