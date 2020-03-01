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На Ямале построят терминал сжиженного природного газа

Экономика, 18:27 16 марта 2020

ПАО «НОВАТЭК» ВК | Фото: ПАО «НОВАТЭК» ВК

Терминал сжиженного природного газа "Обский" построят в морском порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий, и выдала положительное заключение.

Терминал "Обский", предназначенный для перегрузки сжиженного природного газа – продукции ПАО "НОВАТЭК" на морской транспорт, построят на западном берегу Обской губы полуострова Ямал. Проектной документацией запланировано три этапа работ.

В ходе первого пройдет реконструкция действующих причалов. На втором этапе предусмотрено строительство технологического причала с эстакадой от завода сжиженного природного газа и береговой инфраструктурой. На третьем проведут устройство крепления дна в акватории технологического причала.

Планируется, что грузооборот терминала "Обский" составит около 5 млн тонн сжиженного природного газа в год. Ежегодно по итогам реализации проекта терминал сможет принимать не менее 65 судов-газовозов.

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# газ , Сабетта , терминал

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