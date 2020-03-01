Определены победители первенства Тюмени по рыбной ловле

| Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Два килограмма 83 грамма составил улов победителя чемпионата Тюмени по рыбной ловле - Александра Дармограя из Тобольска. Чемпионат и первенство среди рыбаков прошло на оз. Андреевское 15 марта.

Второе место в чемпионате завоевал Роман Лямин из Кургана, он выловил 948 гр. рыбы. Третьим признан тюменец Артем Емелев, в его зачете 789 гр.

По словам председателя региональной федерации рыболовного спорта Игоря Савиных, участников состязания не испугала погода, хотя некоторые просидели с удочкой более трех часов.

"Первыми финишировали юноши, у них продолжительность тура три часа, они соревновались в ловле на мормышку со льда. Взрослые бились за первое место пять часов, в дисциплине ловля на блесну со льда. Соревнования прошли без замечаний, на финише все были в отличном настроении. Призеры награждены дипломами, медалями, и ценными подарками от наших постоянных партнеров", - рассказал он.

Отдельный приз от организаторов получил Валерий Бакланов 1941 г. р., как самый возрастной участник соревнований. Он же стал победителем в категории "любители", выловил 1 кг 359 гр. рыбы.

В первенстве среди юношей до 18 лет лидерами стали ишимец Егор Калинин - 1 кг 185 гр., второе место у Данилы Федотова из Каскары, его улов - 935 гр. и Раиф Мухамедзянов из Тюменского района поймал на удочку 145 гр. чешуйчатых, признан третьим.

Анжела Лебедева