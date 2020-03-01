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Счетов эскроу в долевом строительстве в феврале 2020 года стало на 22% больше

Экономика, 17:54 20 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более чем на 11 тысяч или на 22 %, увеличилось количество счетов эскроу в феврале 2020 года. По состоянию на 2 марта 2020 года оно составило почти 63 тыс. счетов. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 216,7 млрд рублей, сообщает Банк России.

Банками заключено 943 кредитных договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1 трлн рублей. Задолженность застройщиков перед банками, складывающаяся исходя из потребности застройщиков в средствах для строительства, составила 341,8 млрд рублей.

В половине субъектов России завершено 104 проекта с использованием счетов эскроу: в 43 субъектах раскрыто более 4,4 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, — почти 10 млрд рублей.

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# Банк России , строительство жилья

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