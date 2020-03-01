Крупин: поправки в Конституцию защитят историю от фальсификации

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Поправки в Конституцию, закрепляющие статус России как державы-победителя во Второй мировой войне, помогут защитить историю от нападок и фальсификации, считает депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Крупин.

Одна из поправок, которые предлагается внести в Конституцию РФ, гласит: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

По словам Крупина, за последние 30 лет число попыток по дискредитации роли советского народа во Второй мировой войне достигло критической величины.

"Кто-то в результате самостоятельного творческого поиска пришел к ложным выводам, а кто-то умышленно скрывает правду и дает фальшивые оценки. И, к сожалению, это происходит не только на Западе, но и в России", - отметил законодатель. - Как известно, ряд европейских стран, включая Польшу, прибалтийские государства и Украину придерживаются крайне антироссийских настроений и уже многого добились в своей, противоречащей исторической правде, деятельности. С их подачи Европарламент принял резолюцию, в которой между СССР и фашистской Германией ставится знак равенства, а пакт Молотова-Риббентропа трактуется как начало Второй мировой войны".

Подобного рода оценки отражают умонастроение части правящей элиты Запада, которая стремится любыми путями нанести ущерб России и не имеют ничего общего с реальной политической историей накануне той войны. Все это создает почву для ложных интерпретаций роли СССР и, как правило, жертвами этой пропаганды становится молодежь. "Опросы молодых людей показывают, что они не интересуются и плохо знают историю Отечества. Поэтому мы со своей стороны стараемся как-то переломить эту тенденцию. Одна из таких инициатив – "Диктант Победы", - подчеркнул народный избранник.

Не все документы сегодня еще рассекречены, и сказать, что все известно о войне – нельзя. "За последние 10 лет, на мой взгляд, мы продвинулись к истинному пониманию военных лет. Конечно, любая война – это не только слава, но и горечь. И наша память должна хранить все. И прежде всего мы должны помнить тех, кто сражался и защищал наше Отечество. И наш народ помнит. День Победы – это всенародный праздник, а добровольная акция "Бессмертный полк" – лучшее тому подтверждение. Потому что в каждой нашей семье хранят память о своих героях, участниках войны и тружениках тыла. Мой отец воевал, мама трудилась в тылу, и я этого никогда не забуду. На этой памяти мы и должны воспитывать подрастающее поколение, так как сегодня в нашем обществе нет другой темы, которая бы объединяла абсолютное большинство граждан России", - считает депутат.

В реализации проекта "Историческая память" партия "Единая Россия" проводит много различных патриотических акций. Крупин отметил, что часто все политические партии едины в том, что ставить под сомнение героизм нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками недопустимо. Поэтому такая норма в конституции России, безусловно, нужна.