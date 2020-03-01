Решение Конституционного суда о поправках в Основной закон полностью аргументировано, считает эксперт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключение Конституционного суда РФ, подтвердившее соответствие закона о поправках в Конституцию Основному закону страны, - верх юридического совершенства. Такое мнение высказал в беседе с обозревателем "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук Владимир Ульянов.

"Я с глубочайшим отношением отношусь к Конституционному суду. Это высший судебный орган в России. В его состав входят входят юристы высочайшей квалификации", - подчеркнул депутат.

Конституционный суд дважды, в 1996 и 1997 годах, рассматривал вопросы, касающиеся взаимоотношений между югом Тюменской области и северными автономными округами, напомнил Владимир Ульянов. В обоих случаях были приняты очень грамотные и аргументированные решения, направленные на сохранение единства Тюменской области. В дальнейшем это позволило наладить конструктивное сотрудничество между нашим регионом, Югрой и Ямалом.

"Заключение Конституционного суда, касающееся поправок в Основной закон России, полностью аргументировано, в нем даны ответы на все вопросы. Принимая его, судьи исходили из принципов человечности и демократии. При этом они были объективны. В основе вывода о соответствии закона о поправках в Конституцию Основному закону страны лежат исключительно правовые нормы", - подчеркнул депутат Тюменской областной думы.

Владимир Ульянов - авторитетный эксперт в сфере конституционного права. В 1993 году он принимал участие в Конституционном совещании, на котором был разработан первый Основной закон России.

"Конституция - живой организм. Вопрос в том, насколько она стабильна. Стабильность Основного закона страны базируется на принципах федеративности и суверенности нашего государства, а также на приоритете неотъемлемых прав человека и гражданина. Все поправки, которые предлагается внести, направлены на дальнейшее развитие этих принципиальнейших положений. При этом учитывается, насколько за прошедшие годы изменились и наша страна, и весь мир", - отметил Владимир Ульянов.

Евгений Бабенко