В регионе общественники играют серьезную роль в решении непростых задач, считает Геннадий Чеботарев

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Поправка в Конституцию, обязывающая правительство России поддерживать некоммерческие организации и волонтеров, выводит взаимоотношения между обществом и властью на принципиально новый уровень.

В Тюменской области общественники с каждым годом играют все более серьезную роль в решении непростых задач, стоящих перед регионом. Об этом рассказал председатель областной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Например, в организованном Общественной палатой обсуждении стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года приняли участие более 150 жителей региона, а в дискуссии о совершенствовании системы обращения с отходами - около 140 человек. На обсуждение проекта строительства студенческого общежития в Тюмени собрались около 270 неравнодушных людей.

"Только за последние три года 188 тюменских социально ориентированных некоммерческих организаций стали обладателями президентских грантов. Сумма грантовой поддержки составила более 284 миллионов рублей", - рассказал председатель областной Общественной палаты. Позитивные инициативы и проекты общественников всегда находят поддержку в региональном правительстве.

В числе основных задач, стоящих перед общественниками сегодня, Геннадий Чеботарев назвал контроль качества питания в школах, строительства сельских ФАПов, работы по техническому перевооружению больниц, поликлиник и станций скорой помощи.

"Нам предстоит сформировать корпус общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию", - отметил председатель областной общественной палаты.

Поправка в Конституцию, гарантирующая участие некоммерческих организаций в выработке и проведении государственной политики, сделает роль общественников в жизни страны еще более весомой и важной.

Евгений Бабенко