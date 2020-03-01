Распределительный центр по хранению рыбного сырья открыли в Салехарде

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Первый на Ямале распределительный центр по хранению рыбного сырья открылся на базе Салехардского комбината, сообщает правительство региона.

Распределительный центр поможет сэкономить на хранении и транспортировке сырья, а это около половины ежегодных расходов во время летней путины.

Обустройство центра потребовало технического усиления всех производственных участков. В частности, приобретены разгрузочно-погрузочная техника, сортировочное и холодильно-морозильное оборудование, генератор по производству льда.

На комбинате применяют новую технологию хранения сырья, которая позволит значительно повысить его качество.

"Благодаря первому этапу технического переоборудования предприятия, выросли производственные мощности по приемке рыбы в два раза. Помимо этого, у предприятия появилась возможность принимать свежую рыбу от 15 до 20 тонн в сутки, ранее не более 3 – 5 тонн", – отметил генеральный директор ООО "Салехардский комбинат" Денис Малышев.

Благодаря этому выпуск готовой продукции на предприятии вырастет на 60 % - до 3 тыс. тонн в год. Ямальцам станет доступно больше местных рыбных продуктов – от свежемороженой рыбы до консервов и деликатесов.

Распределительный центр даст жителям округа и новые рабочие места, в предстоящую навигацию комбинат дополнительно привлечет к работе 12 человек.