Новый детсад в с. Евсино Голышмановского городского округа построят до конца года

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Новый детский сад появится в с. Евсино Голышмановского городского округа до конца 2020 года. О принятом решении сообщил губернатор Александр Моор на личном приеме с жителями, который он провел по поручению президента Российской Федерации.

Жительница Голышмановского городского округа обратилась к главе региона по вопросу строительства дошкольного учреждения в с. Евсино. В настоящее время в селе проживают 42 ребенка дошкольного возраста. Из-за аварийного состояния старый детский сад был закрыт в 2018 году, и жителям села приходится возить детей в детсады других населенных пунктов, расположенных рядом. Глава муниципалитета Александр Ледаков пояснил, что уже разработана необходимая документация на строительство нового модульного детского сада на 50 мест в с. Евсино. Проект проходит проверку достоверности определения сметной стоимости, затем начнутся строительно-монтажные работы, ввод планируется до конца текущего года. Александр Моор дал поручение заместителю губернатора, начальнику Главного управления строительства Сергею Шустову взять этот объект на контроль.

С вопросом о сроках строительства дома культуры в Сосновском сельском поселении к губернатору обратилась многодетная мама. В селе проживают более 800 человек, здание дома культуры 1955 года постройки находится в аварийном состоянии. В сентябре 2019 года в рамках рабочей поездки в Заводоуковский городской округ Александр Моор дал поручение обеспечить строительство сельских домов культуры в селах Сосновка и Першино.

Глава муниципалитета Александр Анохин пояснил, что сейчас идет разработка проектной документации. Новое учреждение культуры будет оснащено зрительным залом на 100 посадочных мест, помещением для библиотеки и организации деятельности клубных формирований. До конца 2022 года планируется его ввод в эксплуатацию.

По результатам личного приема принято решение о строительстве уличной спортивной площадки в с. Яр Тюменского района. Учитель физкультуры и ОБЖ Альберт Алиуллович попросил Александра Моора помочь с решением этой проблемы. Как проинформировала глава района Светлана Иванова, в бюджете на текущий год на эти цели предусмотрены денежные средства. На сегодняшний день идет разработка проектной документации на строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием в с. Яр. До конца 2020 года все мероприятия по установке и обустройству спортивного сооружения будут выполнены.

Губернатор пообщался еще с несколькими тюменцами, которые обратились по вопросам благоустройства городских территорий в микрорайоне Тура и п. Антипинский. По обращениям приняты необходимые решения.