Упоровские аграрии закончили подготовку техники к посевной

| Фото: www.uporovo.online | Фото: www.uporovo.online

758 единиц техники подготовили упоровские аграрии к посевной кампании. Об этом сообщил заместитель главы муниципалитета, председатель комитета по развитию АПК Александр Зоммер.

"В поля выйдут 391 трактор большой и малой мощности, 265 сеялок, 102 культиватора. Из 129 комбайнов 123 находятся в рабочем состоянии, но их пора настанет лишь осенью" – прокомментировал он.

Как и в 2019 году участвовать в посевной будут 11 крупных сельскохозяйственных предприятий и семь крестьянско-фермерских хозяйств. По данным комитета АПК, для проведения весенней полевой кампании они закупили около 11 тыс. 600 тонн минеральных удобрений, что составляет 63% от запланированных 18 тыс. 402 тонн. Семенной фонд проверен на 48% - из 15 тыс. 200 тонн проверены 7 тыс. 334. "Показатель ниже, чем в среднем по региону, но это связано с тем, что наши аграрии не начинают проверку в начале года, чтобы не закончился срок действия выдаваемых сертификатов. Буквально через пару недель, весь семенной фонд будет проверен", - пояснил Александр Зоммер.

Предварительно, общая посевная площадь останется на уровне 2019 года и составит 85 тыс. 679 га. Увеличились площади под зерновые и зернобобовые культуры примерно на 6 тыс., они займут около 57 тыс. 855 га. Технические культуры разместят на площади 7 тыс. 795 га, кормовые – 16 тыс. 693 га. Посевная площадь картофеля составит 2 тыс. 968 га.

Ирина Кургузова