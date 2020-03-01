Футбольное поле с искусственным покрытием получат жители Боровского

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Футбольное поле с искусственным покрытием и новые современные беговые дорожки появятся в пос. Боровский в 2020 году, сообщает администрация Тюменского района.

На территории Детско-юношеской спортивной школы поселка начались работы по улучшению параметров стадиона и благоустройству прилегающей территории.

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера, футбольное поле давно требовало обновления. Из-за особенностей ландшафта оно было неровным, одна часть вообще регулярно подтапливалась. Содержать травяной газон в нормативном состоянии технологически сложно, поэтому было принято решение поднять его повыше, выровнять, застелить искусственным покрытием (травой), сделать качественные беговые дорожки вокруг.

Строители уже убрали асфальт вокруг поля, занялись расчисткой канавы вдоль стадиона от растительности – разросшихся кустарников, валежника. Чтобы обновленный стадион не подтапливало, водопропускную канаву углубят.

Перемены порадуют футболистов, легкоатлетов, лаптистов, и всех жителей Боровского – любителей спорта и здорового образа жизни, уверены в администрации муниципалитета.