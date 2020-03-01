Жительница Исетского района перевела мошеннику 65 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница с. Солобоево Исетского района лишилась более 65 тысяч рублей, она стала жертвой мошенника, сообщает региональное управление МВД России.

По словам селянки, ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил о несанкционированной попытке снятия мошенниками денег с ее кредитной карты. В беседе женщина назвала собеседнику номер своей карты, затем она получила на телефон смс-сообщение с секретным кодом. Отказалась назвать данные цифры сотруднику банка. Похвалив клиентку за бдительность, он заверил ее, что код и слово "заблокировать" следует сказать роботу, а не ему. Женщина согласилась и после гудка в телефоне озвучила код и по слогам произнесла данное слово. Итогом общения потерпевшей и мнимого банковского работника стало смс-сообщение о списании денежных средств с помощью одной из платежных систем.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Полицейские настоятельно просят граждан быть осторожными и не доверять незнакомцам. Ни при каких условиях не сообщайте по телефону реквизиты своих счетов. В случае, если вас информируют о мошеннических действиях в отношении ваших сбережений, то прервите разговор и позвоните в обслуживающий вас банк.