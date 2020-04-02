Тюменские предприниматели смогут пользоваться услугами связи даже в случае задолженности

| Фото: ПАО «Ростелеком» | Фото: ПАО «Ростелеком»

Представители малого и среднего бизнеса смогут пользоваться услугами связи даже в случае неоплаты счета, сообщает пресс-служба филиала "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков, пояснил, что клиенты непрерывно и в любое время имеют возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами, "Ростелеком" не будет блокировать услуги связи до 30 апреля.

"Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации", - подчеркнул Валерий Ермаков.