Два ДТП с грузовиками произошли на автодороге Шадринск – Ялуторовск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Две аварии с участием грузовых машин произошли на автодороге Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области 7 апреля.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, первое ДТП произошло на 169-м км автодороги Шадринск – Ялуторовск в 11 часов 50 минут.

Здесь 38-летний водитель грузовика Hino съехал в кювет и опрокинулся. У него диагностировали травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

А на 153-м км автодороги Шадринск – Ялутоовск 7 апреля в 16 часов 45 минут столкнулись четыре грузовика.

"По предварительным данным, водитель Isuzu в сложных метеоусловиях не выбрал безопасную скорость и столкнулся с идущим впереди в попутном направлении грузовиком Hino. От удара Sino въехал в другую грузовую машину, которая стояла на обочине. Второй Hino наехал на еще один Isuzu", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пострадали два человека: водители первой Isuzu и Hino. У мужчины 1970 года рождения, находившемся за рулем Isuzu, диагностированы тяжелые травмы.

Отметим, 7 апреля на дорогах Тюменской области произошло семь ДТП, погибли два человека. Девять участников дорожного движения получили травмы.

Инна Пахомова