Два ДТП с грузовиками произошли на автодороге Шадринск – Ялуторовск
Две аварии с участием грузовых машин произошли на автодороге Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области 7 апреля.
Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, первое ДТП произошло на 169-м км автодороги Шадринск – Ялуторовск в 11 часов 50 минут.
Здесь 38-летний водитель грузовика Hino съехал в кювет и опрокинулся. У него диагностировали травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
А на 153-м км автодороги Шадринск – Ялутоовск 7 апреля в 16 часов 45 минут столкнулись четыре грузовика.
"По предварительным данным, водитель Isuzu в сложных метеоусловиях не выбрал безопасную скорость и столкнулся с идущим впереди в попутном направлении грузовиком Hino. От удара Sino въехал в другую грузовую машину, которая стояла на обочине. Второй Hino наехал на еще один Isuzu", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
В результате ДТП пострадали два человека: водители первой Isuzu и Hino. У мужчины 1970 года рождения, находившемся за рулем Isuzu, диагностированы тяжелые травмы.
Отметим, 7 апреля на дорогах Тюменской области произошло семь ДТП, погибли два человека. Девять участников дорожного движения получили травмы.
Инна Пахомова