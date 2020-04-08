Пшеница, овес, ячмень и горох – лидеры предстоящей посевной в Ишимском районе

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

107 тыс. гектаров планируется засеять в Ишимском районе. Из них 88 тыс. га посевных площадей будет отдано под зерновые культуры, пшеницу, овес, ячмень.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал первый заместитель главы района Сергей Максимов.

Он добавил, что ситуация нештатная, но контролируемая, поэтому посевная начнется по плану. Снижения посевных площадей в Ишимском районе не ожидается. Показатель останется на уровне 2019 года.

"Львиную долю посевов составляет пшеница – 51 тысяча гектар. Стали больше выращивать овса, потому что у нас он востребован, есть механизм переработки и реализации в виде геркулеса и культуры для завтрака. Увеличили также площадь посева ячменя, простого и пивоваренного. С 8 тысяч гектар до 9 тысяч 330 гектар увеличили посевы гороха, а вот посевные площади рапса уменьшили более, чем в три раза, потому что культура сложная для выращивания в наших климатических условиях", – отметил Сергей Максимов.

Семена в объеме 23,5 тыс. тонн в наличии, сейчас ведется доработка их до кондиционного состояния – очистка от мусора и примесей сорных растений. Свыше 60 % семян уже обработаны и соответствуют всем параметрам. Через две недели семена будут доведены до кондиции в полном объеме. Закуплено почти 10 тыс. тонн удобрений.

Техники для проведения посевных работ в оптимальные сроки в Ишимском районе хватает. В 2019 году парк сельхозтехники пополнился двумя посевными комплексами, двумя комплектами сушильно-сортировального оборудования, четырьмя комбайнами и семью тракторами. Приобретено и завезено топливо.

Всего к посевной готовятся 12 крупных сельхозпредприятий и 37 крестьянско-фермерских хозяйств Ишимского района.

Инна Кондрашкина