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Карту самочувствия российского бизнеса создает АСИ

Экономика, 10:00 09 апреля 2020

asi.ru

Специальный сервис мониторинга состояния российского бизнес-сообщества во время пандемии коронавируса создает Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.

Данные для "карты самочувствия" отечественных предпринимателей будут получать с помощью чат-бота в Telegram. Сервис уже принимает ответы предпринимателей. Предлагая участникам ответить на несколько вопросов, АСИ сможет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат.

Вся полученная информация будет собираться в общей базе данных. Итоговые данные будут отображаться на едином dashboard в виде инфографики и интерактивной карты. Первая информация появится 10 апреля. Среднее значение и динамика в регионах будет рассчитываться автоматически, пользователи смогут ознакомиться с обобщенными данными по стране или по отдельным субъектам.

Агентство создаст отдельный опросник для сети региональных экспертов. Еженедельно специалисты будут делиться своей экспертизой с АСИ и предоставлять аналитику о происходящих изменениях в малом и среднем бизнесе в регионах. Результаты анализа планируется использовать при выработке предложений для президента и правительства России.

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# Агентство стратегических инициатив , бизнес , мониторинг , сервис

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