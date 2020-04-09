Карту самочувствия российского бизнеса создает АСИ

asi.ru asi.ru

Специальный сервис мониторинга состояния российского бизнес-сообщества во время пандемии коронавируса создает Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.

Данные для "карты самочувствия" отечественных предпринимателей будут получать с помощью чат-бота в Telegram. Сервис уже принимает ответы предпринимателей. Предлагая участникам ответить на несколько вопросов, АСИ сможет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат.

Вся полученная информация будет собираться в общей базе данных. Итоговые данные будут отображаться на едином dashboard в виде инфографики и интерактивной карты. Первая информация появится 10 апреля. Среднее значение и динамика в регионах будет рассчитываться автоматически, пользователи смогут ознакомиться с обобщенными данными по стране или по отдельным субъектам.

Агентство создаст отдельный опросник для сети региональных экспертов. Еженедельно специалисты будут делиться своей экспертизой с АСИ и предоставлять аналитику о происходящих изменениях в малом и среднем бизнесе в регионах. Результаты анализа планируется использовать при выработке предложений для президента и правительства России.