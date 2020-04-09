Пять заболевших коронавирусом в Тюменской области находятся в тяжелом состоянии

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Состояние двух больных коронавирусной инфекцией, находящихся в Тюменской областной инфекционной клинической больнице, за прошедшую ночь ухудшилось, сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских 9 апреля.

"Пациенты, состояние которых ухудшилось, - мужчины 40 и 50 лет. У них наблюдается пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Чтобы не рисковать их здоровьем, после консультации с федеральными медицинскими центрами, врачи решили перевести этих больных на искусственную вентиляцию легких. Все необходимые для лечения лекарства и оборудование у нас есть", - сообщила заместитель губернатора.

Таким образом, сегодня на аппаратах ИВЛ в областной инфекционной больнице находятся не три, как вчера, а пять человек. Все они пребывают в тяжелом, но стабильном состоянии.

"Остальные 12 пациентов с коронавирусной инфекцией - в удовлетворительном состоянии. Трех из них планируется выписать до конца дня 9 апреля", - рассказала Ольга Кузнечевских.

За весь период распространения инфекции в Тюменской области в общей сложности заболели коронавирусом 18 человек. Четверо из них уже выписаны из больницы.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко