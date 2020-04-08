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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители регионов России могут приезжать в Тюменскую область, соблюдая ограничения по коронавирусу

Политика, 18:40 08 апреля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Люди из других регионов России могут беспрепятственно приезжать в Тюменскую область, соблюдая ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом заявила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

По ее словам, в России не закрыто авиасообщение между регионами, но, есть неблагополучные регионы по коронавирусу. "Если люди, желающие вернуться оттуда в Тюменскую область, готовы соблюдать двухнедельный карантин или режим самоизоляции - милости просим", - сказала заместитель губернатора.

Евгений Бабенко

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# авиасообщение , коронавирус , Ольга Кузнечевских , самоизоляция

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