Кузнечевских рассказала о порядке признания инвалидности в условиях пандемии коронавируса

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Медико-социальная экспертиза - федеральный орган, который устанавливает группу инвалидности, работает в том же режиме, что и все социальные службы, рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, отвечая на вопросы, заданные тюменцами в соцсетях.

"Если у вас есть уже есть группа инвалидности и наступил срок ее продления, плановый осмотр у узких специалистов проходить не нужно. Все группы инвалидности продлеваются на полгода. Не надо никуда торопиться. Медико-социальная экспертиза передаст все справки в отделение Пенсионного фонда России, и за вами сохранятся все меры социальной поддержки", - обратилась к инвалидам заместитель губернатора.

Что касается первичного получения инвалидности, медико-социальная экспертиза примет решение в индивидуальном порядке: либо пригласит в медучреждение, либо специалисты приедут на дом.

Плановые приемы узкими специалистами в поликлиниках региона приостановлены в рамках ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, отметила замгубернатора. Но если человек, нуждающийся в специализированной медпомощи, чувствует себя плохо - это не плановая, а экстренная ситуация.

В таких случаях нужно, как минимум, созвониться со своей участковой больницей. По решению лечащего врача к такому пациенту специалист приедет на дом или его пригласят на прием индивидуально.

Евгений Бабенко