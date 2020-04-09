Кузнечевских: в Тюменской области еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Анализ ситуации в регионе показывает, что положительное заключение исследования на коронавирус теперь получают люди из контактной группы. Об этом рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Сегодня мы видим, что на улицах заметно увеличилось количество людей. Это недопустимо. Тем, кто должен находиться на самоизоляции, необходимо соблюдать этот режим и внимательно следить за состоянием своего здоровья, регулярно измеряя температуру", - отметила заместитель губернатора.

При необходимости следует вызывать скорую помощь либо обращаться за консультацией в поликлинику по телефону. Если в чьем-то окружении есть люди, побывавшие за границей, необходимо оградить себя от общения с ними.

"Пик заболеваемости еще не пройден. Очень бы хотелось, чтобы тюменцы не расслаблялись. Да, это сложно. Подходит к концу вторая неделя режима самоизоляции. Но только благодаря соблюдению этого режима мы избегаем вспышки инфекции. Но если мы проявим безответственность - мы эту вспышку получим. Уважаемые тюменцы, берегите себя и своих близких", - обратилась к жителям региона Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко