Сбербанк в Тюмени профинансировал строительство четвертой очереди "Зеленых аллей"

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство четвертой очереди загородного жилого квартала "Зеленые аллеи". Размер инвестиций, предоставленных застройщику – девелоперской компании "Навигатор", составил более 230 млн рублей.

"Зеленые аллеи" — малоэтажный квартал, расположенный в 10 минутах от центра Тюмени недалеко от Цимлянского озера. Жилой комплекс состоит из таунхаусов и дуплексов, всего проектом предусмотрено 1 тыс. 200 квартир. Планируется, что на территории квартала будет собственный парк отдыха, торговый центр, кафе-пекарня, детский сад и центр детского творчества.

На сегодняшний день первая очередь жилого квартала "Зеленые аллеи" полностью заселена, это 11 домов и 74 квартиры. Летом текущего года будет достроены еще девять домов (вторая и третья очереди проекта). К концу года компания планирует завершить строительство 12 домов четвертой очереди, где уже будут представлены не только таунхаусы, но и дуплексы.

"Продажа четвертой очереди "Зеленых аллей" осуществляется с использованием эскроу-счетов. Это значит, что покупатели жилья будут вносить плату на счета эскроу, денежные средства на которых будут храниться до завершения строительства. Строительная компания сможет их получить только после ввода жилья в эксплуатацию и оформления первого права собственности. При принятии решения о проектном финансировании банк проводит оценку и экспертизу всех рисков: финансово-правовой модели, экспертизу стоимости строительства, всех смет, оценку производственной программы и т. д. Компания "Навигатор" - надежный партнер, предлагающий интересные решения для тех, кто предпочитает жить за городом", — прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислава Шиленко.

Напомним, в 2019 году Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство 26 объектов с использованием счетов эскроу в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Сургуте. Общий объем инвестиций составил 17,3 млрд рублей. В рамках этих проектов банк также осуществляя сопровождение счетов эскроу. Объем средств на этих счетах по итогам прошлого года составил более 7,5 млрд рублей.