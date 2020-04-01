На ЗапСибНефтехиме отметили годовщину выпуска полипропилена

| Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа | Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа

Выпуск первых гранул на установке полимеризации полипропилена "ЗапСибНефтехима" начался 12 апреля 2019 года. За это время на крупнейшем нефтехимическом комплексе России произведено несколько сотен тысяч тонн этого полимера, сообщает тобольская промышленная площадка СИБУРа.

Максимальная мощность установки составляет 500 тыс тонн полипропилена в год. На эту мощность комплекс будет выходить в течение 2020 года. В связи с пандемией коронавируса "ЗапСибНефтехим" увеличил выпуск тех марок, которые используются для медицинских нужд и упаковочных решений.

Пусконаладочные работы на рабочих средах стартовали на установке полипропилена в марте 2019 года. 12 апреля технологи начали выпускать тестовую продукцию из пропилена, производимого "СИБУР Тобольском", а в сентябре перешли на собственное сырье "ЗапСибНефтехима", вырабатываемое на установке пиролиза.

"Период пусконаладки с марта по апрель был особенно напряженным, буквально дневали и ночевали на работе, - вспоминает технолог производства полипропилена Александр Жаркенов. - Запуск такого масштабного комплекса с тысячами единиц оборудования - это продолжительный процесс, требующий большой физической, технической, аналитической работы. Увы, но даже автоматизированные технологии XXI века не позволяют сделать это одним нажатием кнопки".

Сейчас задача номер один – освоение марочного ассортимента с обеспечением стабильного качества. Всего в номенклатуре "ЗапСибНефтехима" 16 марок полипропилена. В настоящее время наиболее востребованы те, что применяются в медицинской отрасли, а также для производства упаковочной тары. Полипропилен используется при изготовлении нетканых медицинских масок, блистров для лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов.

"Мы тесно взаимодействуем с блоком продаж, подстраивая производство под потребности рынка, чтобы обеспечивать наших клиентов той продукцией, которая им в настоящий момент нужна", - отмечает начальник производства полипропилена "ЗапСибНефтехима Алексей Бурмистров.

После запуска "ЗапСибНефтехима" на полную мощность суммарный объем производимого полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа, включая открытое в 2013 году полимерное производство "СИБУР Тобольска", составит 1 млн тонн в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире.

"В новых реалиях стабильность работы "ЗапСибНефтехима", его скорейший выход на проектные мощности – это не только важное событие для нефтехимической отрасли страны, российской экономики. Это наш вклад в общую борьбу с коронавирусом, - подчеркивает член правления СИБУРа, генеральный директор "ЗапСибНефтехима" и "СИБУР Тобольска" Игорь Климов. - Наш долг в сложившейся ситуации - обеспечить бесперебойный выпуск полипропилена и полиэтилена".

На предприятии введены серьезные меры профилактики и защиты здоровья сотрудников, чтобы максимально уберечь их от риска заражения и обеспечить надежную работу производств.

"На протяжении последних лет "ЗапСибНефтехим" - флагманский инвестиционный проект нашего региона, который привлек в экономику миллиардные инвестиции. И сегодня на фоне распространения коронавирусной инфекции и возникшего из-за этого кризиса потребления и производства стабильная работа тобольских предприятий СИБУРа очень важна и для экономической, и для социальной сферы Тюменской области", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.