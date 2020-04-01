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Более ста тысяч поддонов на тобольском производстве проверили сотрудники Россельхознадзора

Экономика, 18:29 16 апреля 2020

tatlesstroy.ru | Фото: tatlesstroy.ru

110 тыс. штук поддонов, произведенных обособленным подразделением ООО "Татлесстрой" в Тобольске, проинспектировали за первый квартал специалистами Россельзонадзора, сообщает пресс-служба управления ведомства по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

"Татлесстрой" является крупнейшей компанией по производству поддонов на территории Тюменской области. В 2018 году предприятие получило лицензию на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим способом и оснащено современным оборудованием ведущих машиностроительных заводов мира по производству и сушке поддонов. Оно производит и отгружает поддоны, которые используются ООО "Сибур Тобольск" при транспортировке полипропилена.

Соблюдение технологии обеззараживания проверили специалисты и Россельхознадзора и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Вся заявленная к досмотру продукция соответствовала карантинным требованиям.

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# поддоны , производство , Россельхознадзор

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