Более ста тысяч поддонов на тобольском производстве проверили сотрудники Россельхознадзора

| Фото: tatlesstroy.ru | Фото: tatlesstroy.ru

110 тыс. штук поддонов, произведенных обособленным подразделением ООО "Татлесстрой" в Тобольске, проинспектировали за первый квартал специалистами Россельзонадзора, сообщает пресс-служба управления ведомства по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

"Татлесстрой" является крупнейшей компанией по производству поддонов на территории Тюменской области. В 2018 году предприятие получило лицензию на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим способом и оснащено современным оборудованием ведущих машиностроительных заводов мира по производству и сушке поддонов. Оно производит и отгружает поддоны, которые используются ООО "Сибур Тобольск" при транспортировке полипропилена.

Соблюдение технологии обеззараживания проверили специалисты и Россельхознадзора и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Вся заявленная к досмотру продукция соответствовала карантинным требованиям.