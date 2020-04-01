Аграрии Ялуторовского района готовы к выходу в поле

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

На боронование почвы аграрии Ялуторовского района выйдут после 20 апреля. С учетом особенностей каждого поля, погоды, и, учитывая наработки прошлого сезона, агрономические службы выстраивают оптимальную модель севооборота и технологических карт, сообщает администрация муниципалитета.

Готовы к работе посевная и почвообрабатывающая техника, тракторный парк. Хозяйствам района удалось пополнить механизмы и оборудование, которые будут использоваться на ранних полевых работах и в период посевной. Ряд хозяйств района приобрели новые тракторы, сеялки точного высева для размещения кукурузы, широкозахватные бороновальные агрегаты, современные посевные комплексы.

Удобрений, чтобы подкормить поля перед посевом, в большинстве хозяйств вполне достаточно. На складах в данный момент - 2 тыс. 283 тонны минеральных удобрений, из них 519 тонн – сложных. В ожидании поставок ООО "Чайка" и ООО "Петелино".

Хозяйства Ялуторовского района приобрели 472 тонны семян высоких репродукций, в том числе 442 тонны – элитных. В полном объеме закуплен посадочный материал кукурузы – 39 тонн. Запаслись и семенами многолетних трав. Несколько тревожит ситуация с подготовкой семенного фонда. На сегодняшний день кондиционного материала менее двух третей из числа проверенного. Нет претензий к агрономическим службам СПК "Садовод", КФХ Зайкина И.А., КФХ "Дружба-Нива", АО "Приозерное". Здесь и по всхожести, и по сорности все семена соответствуют необходимым кондициям. А вот аграриям ООО "Петелино", чтобы довести семена до кондиции, предстоит заняться основательной сортировкой.

В условиях режима повышенной готовности земледельцы соблюдают все санитарно-гигиенические требования и намерены провести посевную кампанию качественно и в срок.