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Проверка сельхозтехники идет в Омутинском районе

Экономика, 12:10 23 апреля 2020

ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Технику 15 хозяйств проверят сотрудники Гостехнадзора в Омутинском районе, сообщает информационно-издательский центр "Сельский вестник".

На предприятия для технического осмотра тракторов, прицепов выезжает главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Омутинского района Олег Власов.

"Неполадки, которые можно устранить быстро, исправляются до окончания проведения техосмотра. Например, при мне меняют лампочки, предохранители, дворники. Если выявляются серьезные нарушения, то для приведения тракторов в необходимое техническое состояние дается 20 дней", - пояснил инспектор.

По его словам, на нескольких предприятиях выявлены нарушения: не работает стояночный тормоз, неисправна система, блокирующая стартер при включенной передаче, изношены шины. Есть и такие организации, которые не внесли своевременно изменения в документы при замене двигателя. В итоге - несоответствие номерных агрегатов. Соответственно, такая техника отметку о прохождении технического осмотра не получит.

Добавим, что проведение техосмотра проходит с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических мер. Техника выставлена на открытые площадки, механизаторы в масках. Документы, свидетельство о регистрации машин и удостоверение тракториста-машиниста в руки инспектору не подаются, лежат отдельно. Все это позволяет уменьшить внешнее контактирование между участниками техосмотра и соблюсти правила безопасности в период эпидемии коронавирусной инфекции. Во время проверки аграрии по команде включают двигатели, демонстрируют работу освещения, тормозной системы, показывают наличие аптечки, аварийного знака и огнетушителя.

По данным на 22 апреля Гостехнадзором проверено около 90 единиц техники в восьми хозяйствах. До конца апреля необходимо осмотреть еще около 60 тракторов.

ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

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# аграрии , Омутинский район , посевная кампания , сельхозтехника

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