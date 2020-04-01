Запсибкомбанк предоставляет ипотеку по ставке 6,5 %

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Банк участвует в государственной программе льготной ипотеки под 6,5 %. Она внедряется по поручению президента РФ, которое было дано 16 апреля 2020 года.

Сегодня Запсибкомбанк объявляет о своем участии в новой госпрограмме льготной ипотеки на покупку новостройки (готовое или строящееся жилье).

Максимальная сумма по программе составляет 3 млн рублей для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, где сумма увеличена до 8 млн рублей.

Ставка 6,5% годовых – единая для всех клиентов и действует на весь срок кредита; максимальный срок кредита – 20 лет; размер первоначального взноса по программе составляет от 20%. Подать заявку по программе льготной ипотеки можно до 1 ноября 2020 года.

"Крайне важно, что Запсибкомбанк, являясь одним из лидеров рынка ипотечного кредитования, наряду с крупнейшими банками России в числе первых поддержал государственную инициативу. Данная программа, во-первых, должна способствовать поддержке строительной отрасли, во-вторых, и это самое главное на наш взгляд, позволит гражданам улучшить жилищные условия при максимально доступных условиях. По данным Банка России средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях за последний публикуемый период снизилась до 8,69%, ставка по данной программе – 6,5%", — прокомментировал вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.

Подать заявку на ипотеку под льготную ставку можно онлайн на сайте Запсибкомбанка, без посещения офиса Запсибкомбанка.

На 1 марта 2020 года Запсибкомбанк сохранил устойчивые позиции в Топ-20 банков высшей ипотечной лиги по объему ипотечного портфеля, заняв 19 место.