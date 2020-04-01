Александр Моор поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

День российского парламентаризма – это дань уважения законодательным органам власти, плодотворно работающим на благо Тюменской области.

Об этом, поздравляя с праздником депутатов региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что Тюменская область входит в число динамично развивающихся регионов. И в этом немалая заслуга всех уровней законодательной власти. Депутаты, участвуя в разработке и обсуждении значимых для жителей области законов, выражают и защищают интересы людей.

"Решения, которые вы принимаете, служат повышению благосостояния нашего региона, укреплению в нем государственности, развитию экономического и социального потенциала области. Уверен, что вы и впредь будете целеустремленно, ответственно и эффективно работать, поддерживая и укрепляя социально-экономическую стабильность нашего региона", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал депутатам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в законотворчестве на благо жителей Тюменской области.