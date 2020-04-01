  • 27 апреля 202027.04.2020понедельник
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

Губернатор, 13:47 27 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

День российского парламентаризма – это дань уважения законодательным органам власти, плодотворно работающим на благо Тюменской области.

Об этом, поздравляя с праздником депутатов региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что Тюменская область входит в число динамично развивающихся регионов. И в этом немалая заслуга всех уровней законодательной власти. Депутаты, участвуя в разработке и обсуждении значимых для жителей области законов, выражают и защищают интересы людей.

"Решения, которые вы принимаете, служат повышению благосостояния нашего региона, укреплению в нем государственности, развитию экономического и социального потенциала области. Уверен, что вы и впредь будете целеустремленно, ответственно и эффективно работать, поддерживая и укрепляя социально-экономическую стабильность нашего региона", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал депутатам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в законотворчестве на благо жителей Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , депутаты , законодательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 27.04.2020Александр Моор поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
12:24 27.04.2020Медперсонал тюменских больниц, работающих с зараженными COVID-19, заселили в гостиницы
17:36 23.04.2020Чаще тестировать медработников на COVID-19 поручил Александр Моор
12:59 23.04.2020Александр Моор оценил готовность медицинских организаций к борьбе с коронавирусом