Тюменские парашютисты готовятся к открытию летнего сезона

| Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Подготовка к открытию летнего сезона идет полным ходом. Времени на то, чтобы подготовить парашюты, экипировку, привести себя в хорошую физическую форму, было.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель федерации парашютного спорта Тюменской области, мастер спорта, участник сборной России по пара-ски Евгений Иванов.

"С конца марта по май – режим межсезонья, лётное поле в нерабочем состоянии. В апреле, на самоизоляции, занимались общефизической подготовкой в домашних условиях. В мае начинаются полеты, парашютные прыжки. В этом году чемпионат Тюменской области по парашютному спорту намечен на 29-31 мая. В 16 раз пройдет Кубок Александра Ефремова. Ждем снятия режима самоизоляции, чтобы начать активно готовиться к соревнованиям", - рассказал он.

Места проведения соревнований останутся традиционными, добавляет Евгений Иванов, - это аэродром авиационно-спортивного клуба Ялуторовска и уватский аэродром клуба "Высота".

Организаторы состязаний ожидают спортсменов с юга Тюменской области: Ялуторовск, Тюмень, Ишим, Уват. Регулярно на чемпионат Тюменской области приезжают команды из Сургута, Нижневартовска, Мегиона. В последние годы активно участвуют парашютисты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила.

"На лето большой календарь соревнований. Хотелось, чтобы режим повышенной готовности сняли как можно быстрее. В период межсезонья мы успели подготовить спортивное снаряжение, так как вид спорта у нас не безопасный. Согласно регламенту, следим за материально-технической базой, проверяем, ремонтируем. На земле потренировались, было много времени, теперь не терпеться в небо", - говорит Евгений Иванов.

Федерация парашютного спорта Тюменской области была создана в 2008 году. 45 человек входят в федерацию. Неоднократно сборные парашютистов Тюменской области становились победителями и призерами всероссийских соревнований.

Анжела Лебедева