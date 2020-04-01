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В Ялуторовском районе продолжается посевная кампания

Экономика, 12:47 30 апреля 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Посевная кампания в Ялуторовском районе началась с раннего весеннего боронования 20 апреля, сообщает администрация района.

Сельхозпредприятиям предстоит закрыть влагу на площади более 24 тыс. га. Для этого на поля района вышли уже практически все хозяйства. Близок к завершению СПК "Садовод", более половины площадей пробороновали предприятия "Чайка", "Приозерное", КФХ "Зайкина И.А.".

Завершили работы по боронованию многолетних трав хозяйства "Петелино", "Приозерное", "Садовод". По плану выполняется обеззараживание семян для посева.

Хозяйство "Дружба-Нива" раньше остальных удобрило почву и начало посадку ячменя. При хорошей погоде в течение ближайшей недели хозяйства приступят к посеву однолетних трав и серых хлебов.

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# посевная кампания , Ялуторовский район

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