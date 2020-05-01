Тюменским бизнесменам расскажут о господдержке для завоевания рынков

| Фото: "Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Вебинар "Экспорт продолжается!" стартует 6 мая в 11 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Слушателям расскажут, о том с какими трудностями столкнулись предприятия-экспортеры и какая государственная поддержка создана в помощь для завоевания новых рынков. Организатором мероприятия выступит центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", имеющий набор инструментов, которые активно могут использовать предприятия в сложившихся условиях.

"Это размещение аккаунтов на электронных торговых площадках, дистанционный поиск партнеров за рубежом и бизнес-миссии в формате онлайн, перевод материалов о продукции на иностранные языки, формирование коммерческого предложения, участие в акселерированной программе и многое другое. Для начинающих предприятий, которые ранее не экспортировали, но в настоящее время видят перспективу получить дополнительный доход ввиду курсовой разницы или открытия новых рынков сбыта продукции, предлагается обучение экспортной деятельности", – рассказали организаторы онлайн-встречи.

Чтобы стать слушателем вебинара, необходимо зарегистрироваться здесь. Ссылку для входа в онлайн-конференцию пришлют на электронный почтовый ящик, указанный при заявке, в день мероприятия.