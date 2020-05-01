Александр Моор: праздник Весны и Труда является символом созидания и весеннего возрождения

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Праздник Весны и Труда является символом созидания и весеннего возрождения, поводом еще раз выразить свое уважение к человеку труда. Он объединяет всех, кто честной и добросовестной работой создает благополучие своей семьи, силу региона и славу России.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с Праздником Весны и Труда.

"Тюменская земля знаменита своими трудовыми традициями. И сегодня этот праздник объединяет всех, кто любит родной край и готов трудиться для его благополучия, символизирует нашу солидарность. Благодарю всех людей труда. В какой бы сфере вы ни работали, вы создаете будущее родного края. Уверен, мы вместе сделаем все, чтобы это будущее было счастливым. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор пожелал жителям региона здоровья, счастья, успехов и благополучия.