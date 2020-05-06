105 новых случая COVID-19 зафиксировано на Ямале за сутки

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105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО 6 мая, сообщает ИА "Север-Пресс".

В населенных пунктах подтверждено десять новых случая заболевания, в том числе в Салехарде, Новом Уренгое, Аксарке и Яр-Сале. Всего 246 случаев (26,6%), выздоровели 100 человек.

На месторождениях и производственных объектах подтверждено 95 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе в Пуровском, Ямальском, Надымском районе, на предприятиях в районе Нового Уренгоя, в Салехарде. Всего 679 случаев (73,4%). Выздоровели – 41.

В стационарах лечение проходят 177 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 604 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 13 пациентов находятся в тяжелом, один — в крайне тяжелом состоянии, четыре человека из них — на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают как удовлетворительное или средней тяжести.

За минувшие сутки в ЯНАО отмечается значительный рост числа случаев внебольничных пневмоний. Выявлено 19 случаев заболевания. Все заболевшие госпитализированы. У четверых из них подтвержден COVID-19. Выписаны с выздоровлением за сутки 13 человек.

В лабораториях Ямала провели 53 тыс. 362 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 1 тыс. 121 тест. По охвату населения тестированием Ямал в тройке российских регионов-лидеров.

За весь период в ЯНАО подтверждено 925 случаев COVID-19. Выздоровел от коронавируса 141 человек.