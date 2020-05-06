Александр Сидоров: торговые сети Тюмени готовы к повышенному спросу на маски

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Медицинские и многоразовые маски представлены в тюменских торговых сетях и магазинах формата "у дома" в широком ассортименте и по доступным ценам. Если спрос на средства индивидуальной защиты в связи с введением рекомендованного масочного режима повысится, объем поставок будет увеличен. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Напомним, в Тюменской области с 6 мая введен масочный режим. Соответствующее дополнение внесено в постановление "О введении режима повышенной готовности" главой региона.

"Средства индивидуальной защиты рекомендовано носить в общественных местах: магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также при посещении органов власти и учреждений, продолжающих свою работу, - отметил Александр Сидоров. - Мы работаем с предприятиями торговли, чтобы обеспечить наличие масок не только в аптеках".

По его словам, цены на маски могут варьироваться в зависимости от спроса и объемов поставок. Мониторинг цен осуществляется ежедневно, информация передается в контролирующие органы - антимонопольную службу и прокуратуру.

Наиболее доступные средства индивидуальной защиты, представленные в торговых сетях Тюмени - рулонные маски при цене упаковки из 25 масок около 100 рублей. Многоразовые маски, которые можно приобрести также в аптеках или изготовить самостоятельно, необходимо ежедневно стирать и гладить горячим утюгом.

Николай Ступников