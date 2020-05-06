В Тюменской области зафиксировали рекордный прирост зараженных COVID-19

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Еще 69 человек заболели коронавирусной инфекцией в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Это самое большое количество заболевших в течение суток за весь период распространения инфекции. Мы считаем, что это результат праздничных и выходных дней, потому что в числе заболевших, в основном, контактные люди. К сожалению, среди них много пенсионеров", - отметила заместитель губернатора. Заражение коронавирусом могло произойти в результате посещения живущих на дачах пожилых людей их внуками и детьми, а также в ходе посещения магазинов, прогулок в общественных местах, поездок в общественном транспорте.

Сегодня шесть пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. В основном это люди старшего поколения. В больницах находятся пять детей, у которых диагностирован коронавирус, а за весь период распространения инфекции были заражены 24 подростка.

"Мы напоминаем всем жителям Тюменской области, что с 6 мая в регионе введен масочный режим. Это значит, что все должны надевать маски, заходя в магазины, аптеки и другие места массового скопления людей, а также при поездках в общественном транспорте", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Все предприятия и организации, которым разрешена работа в период ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, обязаны обеспечивать соблюдение работниками масочного режима и социальной дистанции в полтора-два метра, добавила заместитель главы региона.

"Никто, кроме вас, не сможет обеспечить вашу безопасность. Соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко