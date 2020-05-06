Двадцать два человека нарушили режим самоизоляции в Голышмановском округе

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22 жителя Голышмановского городского округа нарушили режим самоизоляции. На них составлены протоколы.

По информации оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Голышмановском городском округе, всего с момента введения режима повышенной готовности 312 граждан находилось на режиме самоизоляции, в том числе 122 прибывшие из-за рубежа, 117 вахтовиков.

Специально созданная в округе комиссия провела 696 проверок предприятий, торговых точек. Выявлено пять нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями.

На 6 мая в округе 52 человека находятся на самоизоляции, 21 на карантине в дер. Земляная — лица, контактирующие с зараженным новой коронавирусной инфекцией. Летальных случаев нет.

Анжела Лебедева