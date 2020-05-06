Монеты из драгметаллов выпустил Банк России к 75-летию Победы

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

Памятные монеты "Комплекс Храма Воскресения Христова" серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." выпустил Банк России. В том числе - две серебряные номиналом три рубля, золотую номиналом 50 рублей, сообщает пресс-служба банка.

Серебряные монеты номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "3 рубля", "50 рублей", дата: "2020 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

На оборотной стороне монеты номиналом три рубля (каталожный № 5111-0421) расположено рельефное изображение Храма Воскресения Христова; по окружности имеются надписи, вверху — "Главный храм вооруженных сил России", внизу — "Храм Воскресения Христова".

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 4 тыс. штук.

На монете номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0422) расположено рельефное изображение мемориала "Дорога памяти", над ним — число 75; вверху по окружности имеется надпись: "Дорога памяти".

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 4 тыс. штук.

На монете номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0121) расположено рельефное изображение Храма Воскресения Христова; по окружности имеются надписи, вверху — "Главный храм вооруженных сил России", внизу — "Храм Воскресения Христова".

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.