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Мелатонин может влиять на тяжесть заболевания при COVID-19, заявили эксперты

Общество, 17:43 07 мая 2020

72.rospotrebnadzor.ru/ | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru/

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Одним из препаратов, применяемых для лечения COVID-19, который в настоящее время исследуется и демонстрирует некоторые положительные эффекты, является мелатонин, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Огромное количество информации о лечении и профилактике, лекарствах и биологически активных добавках для защиты от COVID-19, болезни, вызываемой новым коронавирусом, циркулирует в интернете, СМИ, социальных сетях по всему миру.

Как заметили эксперты, мы знаем об этом вирусе всего несколько месяцев, но ученые активно работают над тем, чтобы лучше понять, как этот вирус действует на наш организм, а также найти способы лечения.

В настоящее время отсутствует достаточное количество научных доказательств, подтверждающих, что мелатонин может защитить от серьезных последствий COVID-19, однако есть признаки того, что мелатонин может влиять на тяжесть заболевания, чрезмерный иммунный ответ и последующее серьезное повреждение легких, которое присутствует у большинства пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.

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# коронавирус , лечение , мелатонин

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