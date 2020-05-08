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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Из ишимского моногоспиталя выписали четвертого пациента

Общество, 19:39 07 мая 2020

областная больница №4 | Фото: областная больница №4

Четвертого пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, выписали из моногоспиталя Ишима 7 мая, сообщает областная больница №4.

Им оказался 62-летний житель Абатского района. Он поступил в больницу с диагнозом COVID-19 14 апреля.

В инфекционном моногоспитале находится 10 человек. У четверых из них коронавирусная инфекция подтверждена - двое это жители Ишима, один мужчина из Голышманово и женщина из Казанского района. Состояние последней врачи оценивают как тяжелое, она находится на аппарате ИВЛ.

Шесть пациентов, также находящихся в госпитале, поступили с признаками ОРВИ или были в контакте с заболевшими коронавирусом. Их анализы отправлены на подтверждение в Тюмень.

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# Ишим , коронавирус

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