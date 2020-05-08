Тюменским ветеранам доставят восемнадцать тысяч писем-треугольников

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

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18 тысяч писем-треугольников с персональными поздравлениями от президента Российской Федерации доставит тюменским ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Почта России.

Эти письма они смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты. Всего по стране в эти дни будет доставлено на дом ветеранам 2,3 млн писем-треугольников.

Бесплатные письма для ветеранов Россвязь, Почта России и АО "Марка" выпускают к каждому юбилею Победы. Это лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как делалось в годы войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 млрд фронтовых писем.