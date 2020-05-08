Перед домом тюменского фронтовика активисты высадили семьдесят пять бархатцев

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

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75 цветов высадили тюменские активисты перед домом фронтовика, участника трех войн 102-летнего Сергея Степановича Кочкина. Члены первичного отделения "Единой России" № 10 Тюмени в рамках партийной акции "Палисадник Победы" сегодня украсили газон цветущими бархатцами, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Секретарь первички Максим Еремеев рассказал: "75 – цифра символическая, в этом году мы отмечаем 75-летие со дня Победы, поэтому решили, что и цветов должно быть 75. Мы с ребятами – дачники, опыт имеется, поэтому справились с работой быстро. Сергей Степанович с балкона оценил новую клумбу и остался доволен. Участие в акции – это один из способов поблагодарить фронтовиков за их подвиг, показать, что мы помним об их вкладе в Победу".

Ранее члены первичного отделения №10 взяли шефство над ветераном. Они регулярно его навещают и оказывают посильную помощь и поддержку – привозят продукты и лекарства. А в одну из встреч единороссы узнали, что Сергей Степанович крайне редко смотрит новости и любимые телепрограммы, так как его телевизор не поддерживает функцию воспроизведения звука через наушники, и они решили исправить ситуацию и приобрести ему телевизор и наушники.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Сегодня Сергей Степанович получил еще один подарок – книгу о тружениках тыла "Народная Память" от секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова. Он на протяжении нескольких лет поздравляет фронтовика с праздниками – 9 Мая, Днем железнодорожника и днем рождения.

5 июня Сергею Кочкину исполнится 103 года. Он родился в 1917 году в многодетной семье. В 1938 году был призван в Красную Армию. Воевал на Халхин-Голе, позже стал участником боевых действий войны с Финляндией и фашистской Германией. В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Смоленска, Орши, Витебска, Минска и других городов. Штурмовал Кенигсберг и брал Берлин. Был трижды ранен.

Свой трудовой путь Сергей Степанович начал 13 января 1949 года и отдал железной дороге 40 лет жизни. Сергей Степанович участвовал в строительстве железных дорог Тюмень — Тобольск, Тобольск — Сургут, Сургут — Нижневартовск, Сургут — Новый Уренгой, Новый Уренгой — Ямбург. Ему присвоено звание "Заслуженный экономист РСФСР", он также награжден знаком "Почетный транспортный строитель", а за трудовые успехи удостоен ордена Трудового Красного Знамени и "Знака Почета" и многих других наград.