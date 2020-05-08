Волонтеры #МЫВМЕСТЕ вручают подарки участникам Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова принимает поздравления (Омутинский район) | Фото: департамент социального развития Тюменской области Ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова принимает поздравления (Омутинский район) | Фото: департамент социального развития Тюменской области

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В Тюменской области продолжаются поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. С 7 по 9 мая в рамках проекта "Вам, Родные!" Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ всем участникам Великой Отечественной войны будут вручены подарочные наборы.

По данным регионального департамента социального развития, всего в Тюменской области в настоящее время проживает 291 участник боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

Организатор акции – Федеральный штаб #МыВместе Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Подарочные наборы сформированы за счет средств, собранных в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В подарочные наборы входят Георгиевская ленточка, букет гвоздик, сладости и другие продукты. Подарки ветеранам по месту жительства вручают волонтеры-медики и специалисты социальных служб. При поздравлении обязательно соблюдаются меры безопасности.