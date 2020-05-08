Губернатор по телефону поздравил Виктора Александровича Шестернёва с Днем Победы

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Участника Великой Отечественной войны Виктора Александровича Шестернёва поздравил с наступающим Днем Победы губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Рад слышать ваш бодрый голос. Самое главное - здоровья вам, чтобы мы с вами еще не один юбилей Победы вместе встретили", - обратился к ветерану глава региона.

Телефонное поздравление губернатора переросло в интересный разговор с ветераном, который, несмотря на преклонный возраст, занимает активную жизненную позицию. Виктор Александрович Шестернёв не курит, не употребляет спиртного и убежден, что это продлевает ему жизнь.

Ветеран рассказал губернатору, что часто бывает в школах, беседует с учащимися. "Сейчас нехороший вирус, эта работа временно прекращена, но я и дальше буду стараться воспитать наших детей, чтобы они были хорошими людьми, получали образование и любили наше Отечество", - сказал Виктор Александрович.

Виктор Александрович Шестернёв родился в 1927 году в д. Бобыльск Абатского района Тюменской области. После окончания школы в 1944 году поступил в Омскую авиационную школу, а в 1945 году - в Луганское авиационно-техническое училище. Место его дальнейшей службы - 10-я воздушная армия 2-го Дальневосточного фронта. Виктор Александрович готовил самолеты к вылетам. Демобилизовался в 1952 году.

После выхода на пенсию Виктор Александрович на протяжении 30 лет возглавлял Абатский районный совет ветеранов. Материалы его личного архива используют в работе над книгами об истории Абатского района.

Почетный гражданин Абатского района Виктор Александрович Шестернёв награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и медалью Жукова.

"Очень важно, что вы общаетесь с подрастающим поколением, самое главное сейчас - не упустить молодежь", - сказал Александр Моор.

Губернатор и ветеран договорились, что после отмены особого режима, введенного для профилактики распространения коронавирусной инфекции, они обязательно встретятся за чашкой чая и обсудят задачи по сохранению памяти о героях войны.