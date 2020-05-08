Молодые тюменцы помогают ветеранам в благоустройстве участков

| Фото: региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

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Тюменская молодежь принимает участие в акции "Единой России" "Палисадник Победы". Участники кадрового проекта партии "ПолитСтартап" и представители Общественной молодежной палаты при облдуме благоустроили участок ветерана Великой Отечественной войны Владимира Андреевича Медюхи в п. Боровский, сообщает региональное отделение партии.

Будучи подростком, Владимир Андреевич работал в годы войны в Тюмени на заводе "Механик". Был призван в армию и оказался в Берлине уже после Дня Победы. В составе 105 Рижского пограничного полка нес караульную службу по охране объектов, а также участвовал в зачистке Берлина от спрятавшихся фашистов.

Как рассказал секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, участники акции не только посадили кусты сирени у дома Владимира Андреевича, которому скоро исполнится 93 года, но также вскопали грядки, отремонтировали забор и прибрали территорию.

Андрей Артюхов призвал тюменскую молодежь к участию в акциях, приуроченных к 75-летию Победы.

"Мы благодарим фронтовиков и тружеников тыла не только на словах, но и на деле. Именно так мы выражаем свою признательность нашим ветеранам за их вклад в Победу", - отметил Артюхов.

По мнению руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, участники проекта "ПолитСтартап" активно включились в общественную работу.

"Больше месяца ребята занимаются волонтерской работой, а сейчас помимо этого они участвуют в инициативах "Единой России": "Палисадник Победы", "Георгиевская лента", "Наследники Победы", "Бессмертный полк онлайн" и в других акциях", - рассказала депутат.