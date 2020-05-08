Молодое поколение тюменцев гордится подвигом фронтовиков, сказал губернатор

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Пандемия коронавируса пройдет, и мы обязательно поздравим с 75-летием Великой Победы лично каждого ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в телефонном разговоре с участником войны Виктором Николаевичем Максимовым.

"Вы, так же, как мой дедушка, родились в 1924 году, и так же, как он, в 1943 году получили первое боевое крещение. Вы прошли большой трудовой путь после войны, он заслуживает уважения. Не так, как всегда, мы будем встречать День Победы, но радость от этого праздника будет не меньше", - обратился к ветерану Александр Моор.

Губернатор пожелал Виктору Николаевичу здоровья. Молодое поколение тюменцев должно гордиться подвигом своих предков и помнить, что все мы - дети, внуки и правнуки великого поколения, которое олицетворяют ветераны, убежден глава региона.

"Живите больше ста лет, чтобы следующий, 80-летний юбилей Победы нам встретить всем вместе, чтобы вы уже по-настоящему посмотрели на парад и порадовались успехам Тюменской области и молодого поколения, которое вместе с нами должно помнить ту войну и ту цену, которую заплатила за нее наша страна и наш народ", - подчеркнул Александр Моор.

Виктор Николаевич Максимов родился в 1924 году в д. Малая Крутая Омутинского района. В августе 1942 года был направлен по комсомольской путевке на работу слесарем на 29-й Омский завод тяжелого машиностроения, а в 1943 году был призван в армию. Первое боевое крещение получил в июне 1943 года Волховский фронте в боях по защите Ленинграда. В июне 1944 года в боях на Синявинских высотах под Ленинградом получил ранение, после госпиталя был комиссован. Вернувшись домой без одной ноги, трудился в совхозе "Комсомольский" Армизонского района.

Виктор Николаевич удостоен ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени. Он награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и медалью Жукова.

"Спасибо, что не забываете о нас!", - поблагодарил губернатора 96-летний ветеран войны.