В Тюмени смонтируют видеопоздравление от ветеранов и тружеников тыла

| Фото: АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: АНО "ИИЦ "Голышмановский вестник"

Более 20 небольших роликов с поздравлениями от ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла собрали сотрудники Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Из них смонтируют видеоролик "Победа – одна на всех!".

Ранее Музейный комплекс им. И.Я. Словцова предложил жителям региона принять участие в акции, записать ролики продолжительность не более минуты.

"Проект был задуман для того, чтобы записать ветеранов Великой Отечественной войны, у которых нет возможности присутствовать на параде и встретиться там со своими товарищами. Мы решили обзвонить своих знакомых, друзей, родственников, у кого в семьях есть участники войны, ветераны, труженики тыла. Попросили записать небольшое видео, на котором представители старшего поколения поздравляют всех с Днем Победы и дают напутствие молодежи, чтобы они жили и не сдавались", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, методист по музейно-образовательной деятельности Алексей Воробьев.

По его словам, на призыв откликнулись многие. В основном небольшие видео прислали жители Тюмени и области. Но к акции присоединились и жители других субъектов РФ: есть по одному ролику из Новосибирска и Краснодарского края. Кроме того, 7 мая сотрудники Музейного комплекса им. И. Я. Словцова записали поздравления от старшего поколения с приближающимся праздником во время передачи ветеранам подарочных наборов.

"Набралось более 20 роликов. Сегодня приступаем к монтажу – все, что собрали, объединим в единое хорошее, качественное видео. Готовую работу 9 мая разместим на сайте и YouTube-канале Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, в группе во ВКонтакте, на страницах в Instagram и в Одноклассниках. Видеоролик выйдет в 14 часов. Также видео будет разослано всем участникам и тем, кто помогал в записи. Видеоролик будет направлен на то, чтобы показать, что ветераны не забыты, о них всегда помнят", – заключил Алексей Воробьев.

Инна Пахомова