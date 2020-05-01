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РФС и образовательный центр EF English First заключили соглашение

Спорт, 08:21 12 мая 2020

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РФС и образовательный центр EF English First заключили соглашение по созданию образовательного проекта языковой подготовки спортсменов, судей и других специалистов в области футбола, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Срок действия соглашения — до 31 декабря 2022 года с возможностью его продления. EF English First стала официальной школой английского языка Российского футбольного союза.

Образовательный центр EF English First поможет повысить качество языковой подготовки спортсменов, судей и других специалистов в области футбола. РФС и EF договорились об организации и проведении совместных мероприятий, в том числе для игроков Юношеской футбольной лиги, обмене новыми педагогическими технологиями и разработке совместных образовательных программ для изучения иностранных языков.

Компания EF, специализирующаяся на языковом обучении, академическом и культурном обмене, представлена в 116 странах, через собственную сеть из 612 школ и офисов и 52 тысячи сотрудников по всему миру. EF обеспечит языковую подготовку спортсменов, судей и других специалистов РФС с помощью крупнейшей и самой инновационной в мире онлайн школы английского языка EF English Live, удостоенной многих наград. EF обладает уникальным опытом подготовки крупнейших спортивных событий, в том числе восьми Олимпийских игр, включая Сочи 2014, Чемпионата мира по футболу в России 2018, Универсиад в Казани 2013 и Красноярске 2019.

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# образовательный центр , спорт

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