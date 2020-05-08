Десять тысяч гектаров засеяли аграрии ишимского агрохолдинга

| Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте | Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте

Аграрии ишимского агрохолдинга раньше срока засеяли около 10 тыс. гектаров посевных площадей на трех территориях Тюменской области: в Ишимском, Бердюжском и Абатском районах. Это почти 20 % от обрабатываемых предприятием земель, которые отведены под посевы рапса, гороха и ячменя, сообщает администрация Ишимского района.

Посевная кампания началась во всех крупных хозяйствах Ишимского района. К 7 мая засеяно 15 % зерновых и зернобобовых культур, темпы посевной хорошие, этому благоприятствует погода. Небольшие крестьянско-фермерские хозяйства планируют выйти в поля 15 мая.

Все соблюдают масочный режим, проводят обработку антисептиками. Каждое утро у сотрудников проверяют состояние здоровья.