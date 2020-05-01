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Шесть лесных пожаров потушили в регионе

Происшествия, 14:42 11 мая 2020

rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Шесть лесных пожаров ликвидировали на землях лесного комплекса в Тюменской области за минувшие сутки. Три из них произошли в Сорокинском районе, два в Уватском и один в Ишимском, сообщает 11 мая региональный департамент лесного комплекса со ссылкой на региональный диспетчерский пункт Тюменской авиабазы.

Всего с начала года на территории Тюменской области ликвидировано 60 лесных пожаров.

Департамент лесного комплекса напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим. Он продлится до 29 мая 2020 года.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить по телефонам 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

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# департамент лесного комплекса , лесные пожары

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