Кооператив "Таволжан" выполнил план сева на 43%

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СПК "Таволжан" Сладковского района выполнил план сева яровых культур на 43 %. Всего в районе пройдено 5 тыс. 629 га, что составляет 29 % к плану.

Такие данные на 12 мая корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в районном управлении сельского хозяйства.

Труженики Сладковского района посеяли пшеницу на площади 1 тыс. 640 га, ячмень - 1 тыс. 350 га, овес занимает 493 га. Общая площадь ярового сева в районе составляет 19 тыс. 543 га.

Лидерство в посевной кампании сохраняет СПК "Таволжан". Земледельцы предприятия на 30 % выполнили план сева главной продовольственной культуры – пшеницы, более 2 тыс. га засеяли однолетними травами, и это 47 % от плановых цифр.

Остальные сельхозпредприятия района наращивают темпы полевых работ. Все условия для организации работ есть, отмечают в управлении сельского хозяйства Сладковского района.

Анжела Лебедева